Unfall verursacht mehrere tausend Euro Schaden

Auf der L 286 bei Habsthal hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Eine 29-jährige Renault-Fahrerin fuhr von der Bernweilerstraße nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Ostrach auf. Dabei übersah sie den 54-jährigen Ford-Fahrer, der aus Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs war und einen Lastwagen überholte. Durch die Kollision wurde der Ford gegen den Lastwagen geschoben und anschließend in die Leitplanke geschleudert. Während am Wagen der Unfallverursacherin etwa 3000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Ford auf 4000 Euro beziffert. Jeweils etwa 1000 Euro Schaden entstand am Lastwagen und der Leitplanke.