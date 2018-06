Weil ein Lastwagen und sein umgekippter Anhänger die Fahbahn blockierten, ist die Landstraße L268 zwischen Scheer-Heudorf und Blochingen am Dienstag über einen längeren Zeitraum komplett gesperrt gewesen. Der 29-jährige Fahrer eines Getränkelastzugs ist am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr zwischen Heudorf und Blochingen auf der teilweise eisglatten Fahrbahn der Landesstraße 268 zunächst nach rechts auf das unbefestigte Straßenbankett geraten. Beim Gegenlenken schleuderte der mit knapp elf Tonnen beladene Getränke- Anhänger quer über die Fahrbahn und stürzte schließlich auf die linke Fahrzeugseite, wobei der umgefallene Anhänger teilweise im Straßengraben hing und das Gespann die Fahrbahn blockierte. Nach händischer Bergung der Ladung wurde der Anhänger mit einem Autokran aufgestellt. Am Lastzug entstand mindestens 25000 Euro Sachschaden. Der Schaden an der Fahrbahn ist bislang nicht bezifferbar. Der Verkehr musste bis zum Nachmittag umgeleitet werden.