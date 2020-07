Unbekannter zerschneidet Telefonkabel

Ein Unbekannter hat laut Meldung der Polizei in einer Wohnung im Butzengässle die Tür vernagelt und die Telefonleitung durchgeschnitten. Passiert sein soll das im Verlauf der vergangenen Woche. Die Bewohnerin kam nach einwöchiger Abwesenheit zurück und musste den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro feststellen. Das Polizeirevier Bad Saulgau sucht nun nach Hinweisen zum Täter. Informationen sind telefonisch, unter 07581/4820, an die Polizei zu richten.