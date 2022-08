Ein abgestellter Pkw wurde in der Friedenstraße von einem derzeit unbekannten Täter zwischen dem späten Sonntagabend und Montagmorgen beschädigt. Der Besitzer stellte den Dacia gegen 20 Uhr auf der Straße ab. Am nächsten Morgen stellte er laut der Polizei Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Die Sachschadenhöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07572 / 5071 um sachdienliche Hinweise.