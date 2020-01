Unbekannter zerkratzt Auto

Der VW Golf eines 32-Jährigen ist laut Polizeimeldung am Montagabend in der Hauptstraße in Mengen zerkratzt worden. Doppelt ärgerlich für den geschädigten Golfbesitzer ist, dass dieser bereits am Donnerstagabend vergangener Woche in der Pfarrstraße in Mengen auf dieselbe Weise beschädigt wurde. Wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden am Golf beläuft sich auf rund 2000 Euro.