Mit einem Stein hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines in der Krauchenwieser Straße in Rulfingen geparkten Autos eingeschlagen. Der Schaden, der dadurch an dem schwarzen Ford Fiesta entstand, wird laut Polizeibericht auf etwa 250 Euro geschätzt. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.