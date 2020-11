Unbekannter stiehlt Parfüm

Ein bislang unbekannter Täter hat Polizeiangaben zufolge drei Parfüms im Wert von über 300 Euro am Mittwoch gegen 12.30 Uhr gestohlen. Eine Mitarbeiterin im Geschäft in der Reiserstraße war auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem die Diebstahlssicherung am Ausgang Alarm ausgelöst hatte. Nachdem der Unbekannte von einer Angestellten angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Geschäft und entkam unerkannt. Bei einer Bestandsaufnahme wurde dann das Fehlen der Parfüms festgestellt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlanke sportliche Figur, dunkelblonde bis brünette kurzrasierte Haare, mitteleuropäischer Typ. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einem blauen Mundschutz, einer blauen Jeans und einer blauen Steppjacke, unter der er ein dunkles Oberteil trug. Der Polizeiposten Mengen ermittelt. Hinweise zum Tatverdächtigen sind unter Telefon 07572/5071 möglich.