Nachdem ein Unbekannter am Dienstagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr einen in der Heiligkreuztalerstraße in Mengen geparkten grauen Opel Zafira angefahren und danach einfach weiterfuhr, ermittelt der Polizeiposten Mengen wegen Verkehrsunfallflucht unter bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07572/5071 zu melden,. An dem beschädigten Opel entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich, wie die Polizei mitteilt.