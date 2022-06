In der Zeit von Donnerstag um 11 Uhr bis Samstag um 17.30 Uhr ist ein Toyota-Aygo am Bahnhof in Mengen abgestellt gewesen.

Als die Besitzerin schließlich wieder an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie laut Polizei fest, dass der Beifahrerspiegel lediglich noch an den Kabeln hing. Außerdem wurde der Scheibenwischer der Rückscheibe abgebrochen. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Pfullendorf unter Telefon 07552/20 160 entgegen.