Unbekannter begeht Fahrerflucht

Zu einem Unfall mit Sachschaden von rund 1000 Euro ist es es am Sonntag, 22. Juli, gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzgeländes in der Weiherhaldenstraße gekommen, als ein unbekannter Autofahrer beim Wenden gegen einen abgestellten Audi prallte. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung meldet, stieg er, nach Zeugenaussagen, anschließend aus seinem grauen Kombi aus, begutachtete den entstandenen Sachschaden, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.