Unbekannte stehlen Lastwagenteile

Unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes verschiedene Fahrzeugteile zweier Lastwagen, die auf einem Firmengelände in der Meßkircher Straße in Mengen abgestellt waren, abmontiert und entwendet. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 1200 Euro. Die Täter machten sich zwischen 15 Uhr Freitagnachmittag und 7 Uhr am Montag an den beiden Lastwagen zu schaffen und montierten auf fachmännische Art und Weise Fahrzeugteile ab. An einem MAN-Lastwagen wurden beide elektrische Außenspiegel, die Wischblätter der Scheibenwischer sowie die längsseitigen Blinker entwendet. Bei einem zweiten Fahrzeug der Marke Daimler-Benz wurden ebenfalls die beiden Außenspiegel und sämtliche Rücklichter abmontiert. Zudem entwendeten die Täter mehrere Geräte aus dem unverschlossenen Fahrzeuginneren sowie fünf Spanngurte.