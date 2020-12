Unbekannte legen bei Blochingen Granitsteine auf die Fahrbahn

Über zwei Grantimauersteine, die Unbekannte auf die Landesstraße 268 bei Blochingen gelegt hatten, ist am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin gefahren. Die Frau fuhr von Heudorf kommend in Richtung Blochingen und konnte die etwa 30 Zentimeter langen Steine bei Nebel nicht frühzeitig erkennen. Die Granitsteine schleuderten gegen den Unterboden des Wagens, wodurch die Auspuffanlage und die Ölwanne beschädigt wurden. Die Fahrerin erlitt durch den Einschlag leichte Verletzungen. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 07572/5071 zu melden.