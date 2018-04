Unbekannte brechen Opferstöcke auf

Leer ausgegangen sind bislang unbekannte Täter, die am Samstagnachmittag die Opferstöche der Kirche an der Kastellstraße in Mengen-Ennetach aufgebrochen haben.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Sonntag mitteilte, hebelten sie zunächst das Vorhängeschloss des im Windfang befindlichen Opferstocks auf. Anschließend begaben sich die Unbekannten in die Kirche und überwanden das dort am Opferstock befindliche Schloss. In den Opferstöcken befand sich allerdings kein Geld. Der Sachschaden beträgt etwa 20 Euro. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 entgegen.