Unbekannte bestehlen Standbetreiber

Den Betreiber eines Verkaufsstandes haben zwei Unbekannte, etwa 18 Jahre alte Männer, am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße bestohlen. Solange der 43-jährige Verkäufer im Verkaufswagen den beiden Kunden eine Speise zubereitete und ihnen hierbei den Rücken zukehrte, entwendeten die schwarz gekleideten Täter eine auf dem Verkaufstresen stehende Trinkgeldkasse mit Inhalt und flüchteten. Ein aufmerksamer Zeuge gab einen Hinweis auf die Täter. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau dauern an.