Unbekannte beschädigen Kirchentür

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag das Glas der Eingangstüre der evangelischen Pauluskirche in der Zeppelinstraße in Mengen beschädigt. Das teilt die Polizei mit und vermutet derzeit, dass es mit einer Bierflasche geschehen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchteten mehrere Menschen in Richtung Stadtmitte. Zwei Männer, deren genaue Beteiligung an dem Vorfall noch geklärt werden muss, konnten schließlich angehalten und kontrolliert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.