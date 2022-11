Umbau der beiden Pegelanlagen ist abgeschlossen

Nach einer Bauzeit von sieben Wochen sind die Umbauarbeiten an den beiden Pegelanlagen in Mengen an der Ennetacher und Mengener Ablach abgeschlossen worden. Wie aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen hervorgeht, waren die beiden Pegelanlagen seit 1984 in Betrieb. Eine Sanierung und Anpassung an die neusten Anforderungen der Messgenauigkeit sei daher notwendig gewesen.

Abflussprofil wird gesichert

Beim Umbau der beiden Pegelanlagen wurden die alten Ufersicherungen entfernt und das Abflussprofil durch Betonsystemsteine neu gesichert. Mit dem technischen Ausbau wird die Anströmung des Messprofils bei Hochwasser als auch bei Niedrigwasser deutlich verbessert und damit die Messgenauigkeit erhöht. Gleichzeitig wurden die beiden Messstege etwas bachaufwärts versetzt, um auch im Hochwasserfall die Wassermengen sicher und verlässlich zu erfassen.

Fischökologie wird berücksichtigt

An den beiden neuen Pegelanlagen wurde mit dem Umbau auch die Fischökologie besser berücksichtigt. So wurde eine sogenannte raue Rampe im Anschluss an die Pegelanlagen hergestellt, um die Durchwanderbarkeit für Fische und Kleinlebewesen zu ermöglichen.

So teuer waren die Maßnahmen

Die Bau- und Planungskosten belaufen sich auf etwa 175.000 Euro. Der Betrieb und die Unterhaltung der beiden Pegelanlagen erfolgt durch das Regierungspräsidium Tübingen von seinem Dienstsitz in Riedlingen aus.

Hoer werden Daten gewonnen

Bei einer Pegelanlage handelt es sich um ein sehr technisch ausgeführtes Bauwerk im Gewässer. Diese darf sich nicht durch Anspülungen oder Bewuchs verändern. Außerdem erfolgen mehrmals jährlich Abflussmessungen zur Kontrolle. Nur so können sichere Daten über das Abflussgeschehen der Gewässer gewonnen werden.

Jeder kann Pegelstände selbst abrufen

Die Pegel dienen dem Schutz der Bevölkerung. Jede Bürgerin und jeder Bürger können sich über die „Meine Pegel“-App bei einem selbstgewählten Wasserstand informieren und alarmieren lassen.

Daten werden immer wichtiger

Das Land Baden-Württemberg betreibt landesweit rund 250 Pegelanlagen, um die Wasserstände zu erfassen und den Abfluss zu ermitteln. Benötigt werden die Daten für die Ausweisung von Hochwassergefahrenkarten, für Ingenieursplanungen sowie für die Hochwasservorhersage bei Unwetterkatastrophen. Bedingt durch den Klimawandel und den längeren Niedrigwasserperioden werden die Daten als Grundlage für Schutzmaßnahmen für die Gewässerökologie oder als Grundlage für die Wasserverteilung bei Trockenheit bei Wasserentnahmen immer wichtiger.

Grundlage für Warnungen bei Hochwasser

Die Wasserstands-Daten werden kontinuierlich in Echtzeit über Winkelcodierer erfasst und mittels zweier unabhängiger Meldesysteme per Datenfernübertragung an die Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe übermittelt. Die Daten können auf der Internet-Seite der Landesanstalt für Umwelt unter „Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de)“ eingesehen und abgerufen werden. Der mittlere langjährige Niedrigwasserabfluss beträgt dort 1.400 Liter pro Sekunde, kann aber bei einem 100-jährigen Hochwasser innerhalb kurzer Zeit auf 65.000 Liter pro Sekunde ansteigen. Die Pegel sind daher eine wichtige wasserwirtschaftliche Einrichtung zur Hochwasserermittlung, um Anlieger rechtzeitig vor Gefahren warnen zu können.