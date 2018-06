Ulla Leinß liest im Gasthof Lamm

Marianne Schreiber, Inhaberin der Buchhandlung Rettich, veranstaltet am Donnerstag, 9. März, eine Lesung im Wintergarten des Gasthofs Lamm (Hauptstraße 131). Um 19 Uhr wird dort Ulla Leinß aus Ostrach aus ihrem ersten Roman „Der Hoffnung Morgenschein“ lesen. Ulla Leinß ist im Rheinland geboren und hat lange in Frankfurt gelebt. Vor 18 Jahren ist die Sprachheillehrerin nach Ostrach gezogen, wo sie mit ihrem Mann auf einem Hof in Levertsweiler lebt. Ihren Ruhestand hat sie gleich dazu genutzt, ein Buch zu schreiben. Größtenteils hat sie das in ihrem „Refugium“, einem alten Schäferwagen, getan.

Es heißt „Der Hoffnung Morgenschein“ und handelt von einer Frau Ende 60, die sich in einer oberschwäbischen Kleinstadt ganz dem Kampf gegen den Bau einer Windkraftanlage verschrieben hat. Ihr politisches Engagement findet jedoch mangels Unterstützung aus der eigenen Fraktion ein Ende. Während sie mit dieser Enttäuschung ringt, lernt sie Anton Mohammed Abdullahi kennen, einen Flüchtling aus Somalia. Von seinem grausamen Schicksal gerührt, will sie ihm helfen. Dazu muss sie aber erst erkennen, wie wohlbehütet ihr eigenes Leben eigentlich ist und diese Bequemlichkeit auch hinter sich lassen. „Eine Geschichte über die Kraft der Freundschaft“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die Lesung beginnt am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr im Wintergarten des Gasthofs Lamm. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Flüchtlingshilfe zugute.