„Two Smoke and the Other One“ geben Jubiläumskonzert

Die Mengener Band „Two Smoke and the Other One” feiert ihr 20-jähriges Bestehen zusammen mit der Vorstellung eines neuen Albums „20/21 What is it for...“ am Samstag, 18. September, in der Gaststätte „Bibo“ in Mengen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel, ein Schnelltest kann bei Bedarf vor Ort gemacht werden.

Die Rocker spielen ihre eigenen Songs aus den vergangenen beiden Jahrzehnten, die im eigenen Proberaum in Blochingen entstanden sind. Die Musiker selbst blicken im Jubiläumsjahr nicht nur auf tolle Konzerte, Auftritte bei Kneipennächten, Benefizaktionen für einen Jungen aus Blochingen, die Aufnahme von mehreren Alben, Auftritte bei Radio7 und dem Rockhock am Ölbach zurück, sondern auch auf Schicksalsschläge wie den Brand von Johnnys Haus oder das gesundheitliche Ausscheiden des langjährigen Drummers Meisn. Dieser wird als Special Guest aber zum 20. Geburtstag am Samstag mit dabei sein, auch wenn die aktuelle Besetzung aus Johnny (Lead-Vocals, Bassguitar), Burke (Lead-Vocals, Leadguitar), Corny (Drums, Percussion, Background vocals) und Harry (Lyrics, Background vocals, Percussion and Lights) besteht. Die Zeit der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Musiker genutzt, um neue Songs zu schreiben.