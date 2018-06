TV Mengen wird Bezirksmannschaftsmeister

Mit elf Kindern und Jugendlichen war die Abteilung Gewichtheben bei den Bezirksmeisterschaften in Laufenburg vertreten. Maximilian Baur gewann als jüngster Teilnehmer in der Gewichtsklasse bis 30 Kilogramm mit sehr schönen sechs gültigen Versuchen die Goldmedallie. In der Gewichtsklasse darüber sicherte sich Erik Strihar nach einem ungültigen Versuch im Reißen mit zwei weiteren schönen Versuchen und mit 22 Kilogramm im Stoßen ebenfalls den ersten Platz. Sein Bruder Paul konnte sich über den zweiten Platz freuen.

Luca Heilig sowie Gianfranco Novelo brachten alle sechs Versuche in die Wertung und konnten ihre Konkurrenten hinter sich lassen. Beide konnten sich zu recht über den Bezirksmeistertitel freuen. Noah Krock erreichte mit vier gültigen Versuchen den sehr guten zweiten Platz.

Mit 20 Kilogramm Bestleistung im Reißen und 30 Kilogramm Bestleistung im Stoßen wurde Emilie Schander nicht nur Bezirksmeisterin, sondern konnte auch den Pokal als bestes Mädchen in der Kinderwertung entgegen nehmen.

Yildiz siegt bei den Mädchen

Bei der Gruppe der Schüler gelangen Jessica Yildiz 37 Kilogramm im Reißen und 52 Kilogramm Bestleistung im Stoßen. Mit diesem hervorragenden Ergebnis wurde sie Bezirksmeisterin und gleichzeitig auch bestes Mädchen der gesamten Veranstaltung. Jaqueline Schlachter erreicht in der höheren Gewichtsklasse mit 43 Kilogramm im Reißen und 60 Kilogramm im Stoßen den sehr guten zweiten Platz.

Bei den Jugendlichen erreichte Daniel Heese den dritten Platz in der schwersten Gewichtsklasse.

Sehr gut lief es für Nico Wonisch in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm. Er brachte im Reißen alle drei Versuche in die Wertung und konnte sich über 68 Kilogramm Bestleistung im Reißen freuen. Im Stoßen brachte er 84 Kilo in die Wertung, konnte im dritten Versuch noch 88 Kilogramm umsetzen scheiterte jedoch beim Ausstoß.. Mit 152 Kilogramm Zweikampfleistung und 68 Relativpunkten war er gesamtbester Heber der Veranstaltung und konnte neben der Goldmedallie auch den größten Pokal entgegen nehmen.

Schnuppertraining für Schüler

Mit diesen guten Ergebnissen wurde die Abteilung Gewichtheben aus Mengen auch Mannschaftsmeister vor Lörrach, Eisenbach und den anderen Mannschaften des Bezirks.

Vergangene Woche führte die Abteilung Gewichtheben übrigens eine Kooperationsmaßnahme mit der Realschule Mengen durch. Es waren 42 Kinder mit ihren Lehren zu dieser Sichtung gekommen. Olympiastützpunkttrainer David Kurch und der erfolgreiche Jugendgewichtheber Moritz Huber waren extra aus Heidelberg angereist. Die Schüler und Lehrer waren sowohl vom Geschicklichkeitszirkel, als auch von den Gewichtheberversuchen von Moritz Huber begeistert.