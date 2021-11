TV Mengen lädt Kinder zu Spiel und Bewegung ein

Der Deutsche Turner Bund (DTB) lädt am Wochenende vom 12. bis 14. November zum „Tag des Kinderturnens“ ein. Auch der TV Mengen nimmt diese Chance am kommenden Samstag, 13. November, für sich wahr und lädt an Bewegung interessierte Kinder im Altern von eins bis sechs Jahren mit ihren Eltern in Schulsporthalle der Ablachschule nach Mengen ein. das Angebot findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Jeder Verein kann und soll seine eigenen Ideen miteinbringen, wenn es um das Angebot zum Mitmachen geht, so der Slogan des DTB. Erstmals wurde der Tag des Kinderturnens 2017 angeboten und ist seither, mal abgesehen vom letzten Corona-Pandemie.Jahr 2020, ein fester Bestandteil des Turnkalenders. Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen. „Somit ist das Kinderturnen eine wichtige motorische Grundlagenausbildung für Kinder“, findet Manuel Schuler, der Vorsitzender des TV Mengen.

Spielerisch und ihrem Alter entsprechend soll das Angebot in der Halle ein- bis sechsjährige Kinder für Bewegung, Spiel und Sport begeistern. Für die Umsetzung der Veranstaltung lässt der DTB den Vereinen freie Hand. „Dank verlässlicher Sponsoren wie Voba, KSK, DRK Kreisverband Sigmaringen, Nudel Buck GmbH & Co. KG, dm Bad Saulgau und Michaelas Spielzeuglädele sowie der Stadt Mengen die unseren Tag des Kinderturnens unterstützen, ist es möglich ein breitgefächertes Angebot machen zu können“, so Schuler.

Die Verantwortlichen des größten Sportvereins der Stadt Mengen wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um einen vielfältigen und spannungsgeladenen Nachmittag für die Kinder zu ermöglichen. Aktuell gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe: Hier müssen nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen einen aktuellen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. „Das gilt auch für Vereinssport in geschlossenen Räumen“, teilt Manuel Schuler mit.

Er und sein Team freuen sich auf viele neugierige und interessierte Familien, die den Eingang am Hallenbad benutzen sollten.