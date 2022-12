TV Mengen bietet Vier-Tages Skikurs an

Der Skikurs des TV Mengen findet diese Saison nach über 50 Jahren nicht mehr in Steibis sondern am Sonnenkopf statt. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit. Die Termine sind am 14. und 15. und 21. und 22. Januar 2023. Der Anmeldeschluss ist dieses Jahr bereits am 20. Dezember.

Teilnehmen kann jeder, ob Kinder ab fünf Jahren oder Erwachsene mit und ohne Vorkenntnisse, die Interesse am Skifahren oder Snowboarden haben. Das einzige was die Teilnehmer mitbringen müssen, ist die passende Ausrüstung und Spaß. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es online unter www.skiabteilung-tvmengen.de.