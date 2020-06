Trunkenheitsfahrt mit Elektroroller

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau ist am Mittwoch um kurz nach Mitternacht in der Bussenstraße ein Mann aufgefallen, der mit einem E-Scooter ohne Licht unterwegs war. Die Beamten stellten bei dem 33-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,2 Promille an, woraufhin bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und sein Führerschein sichergestellt wurde.