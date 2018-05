Trump ersetzt den Bürgermeister

Der Bürgerball in der Ablachhalle hat unter dem Motto „United States of Mengen – Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten“ gestanden. Das Programm blieb nah an dieser Vorgabe dran und erzählte eine unglaubliche Geschichte: Ex-Präsident Barack Obama, Präsident sucht einen neuen Wirkungskreis und würde gerne die Regierung in Mengen übernehmen.

Die Zeit für den Machtwechsel ist geschickt, Bürgermeister Stefan Bubeck ist ja gerade abgesetzt. So kommt der amerikanische Geheimagent (Lukas Haile) nach Mengen, um die Weichen zu stellen. Dort trifft er auf die Sicherheitsbeauftragte der Stadt (Laura Wetzel). Am Ende ist es so, dass Obama nicht kommt, der Agent aber in Mengen bleibt, weil es hier viel schöner ist als in den USA. Und so hat die Zunft den roten Faden für das närrische Geschehen auf der Bühne gestaltet.

Der spektakuläre Einmarsch der Zunft und der Hexenmusik erfüllte die Halle mit Fasnetsstimmung. Nach den Ehrenmitgliedern der Zunft hätte Zunftmeister Michael Vogel gerne Bürgermeister Stefan Bubeck gegrüßt, doch der war nicht zu sehen. „Aber der Donald Trump sitzt hier irgendwie am Ehrentisch, dann grüße ich halt den: Welcome to Mengen“, rief er dem Oberhaupt zu. Trump stand auf und versprach: „I make Mengen great again“. Weil der Bürgermeister nicht da war, grüßte Zunftmeister Vogel seine Stellvertreterin. Brunhilde Raiser war als Freiheitsstatue gekommen und rief in den Saal „Freedom for Mengen”. Zunft und Musik zogen sich zurück und überließen die Bühne Laura Wetzel und Lukas Haile, die in der Doppelrolle als Moderatoren und Agenten durch den Abend führten.

In die Bütt ging Heike Schmal und schlug Obama als Koordinator von Terminen und Wirtschaft vor. Der Narrenbaum sei nämlich aufgestellt worden, als die Weihnachtsmarktschilder noch hingen. Die „Mengener Blues Brothers“ traten auf, um dem amerikanischen Agenten zu zeigen, was es in Mengen tolles gibt. Der coole Tanz der Zunfträte überzeugte. Die Löwengruppe brachte ein humoriges Ballett auf die Bühne und bekam viel Applaus.

Modernes Überwachungskonzept mit drei Renterinnen

Mengen habe ein modernes Überwachungskonzept, erklärte die Sicherheitsbeauftragte. Die Stadt bezahle drei Rentnerinnen, die im Pflegeheim wohnen und immer zum Fenster hinausschauen, um das Stadtgeschehen zu beobachten. Tatsächlich hingen drei „alte Weiber“ – im echten Leben Männer – an ihren Fenstern. Die Leute würden sich über die Baustellen aufregen. Vor allem kritisiere in den sozialen Medien jemand den Abriss der alten Häuser, berichtete die eine. „Dann wohnt doch selber in den alten Häusern“, sagte die andere. Dann berichtete die nächste, dass sie sich wie immer mit anderen zum Pizzaessen in der Alten Post getroffen hat. „Doch dann schreit oiner Malaka.“ Da habe es statt Pizza mit extra Käse, Gyros mit extra Küssle gegeben. Das neumodische Streetfood Festival sei schon toll gewesen. Doch habe der kulinarische Hohentengener Exportschlager – der Biberburger – gefehlt. Dem widmeten die drei alten Damen ein Extralied. Der Leerstand in der Hauptstraße sei ein Problem, doch dafür habe der Wirtschaftsförderer der Stadt sicher einen Plan in der Tasche, waren sich die Weiber einig, ansonsten gebe es ja noch die Moritatensänger. Wie bedeutend Mengen im Mittelalter war, wurde mit einem eindrucksvollen Tanz des SV Heudorf präsentiert. Mit viel Power tanzten die Kämpferinnen in tollen Kostümen eine spektakuläre Choreografie.

Schließlich flogen Stadtrat und Verwaltung mit dem amerikanischen Agenten in die USA und schauten sich die unterschiedlichsten Städte an, um sie mit Mengen zu vergleichen. Jede Stadt wurde mit einem Tanz von Andrea Wetzels Gruppe charakterisiert. Es war abwechslungsreich und unterhaltsam. Am Ende waren sich alle einig, auch der amerikanische Agent, dass es in Mengen schöner ist. Nach dem Programm wurde in der Halle Party gemacht.