Die Band TRP wird ein Konzert am Samstag, 28. Mai, in der Alten Kirche in Rulfingen geben. Eigene kreative Rocksongs sind auch im 38. Jahr das Markenzeichen der siebenköpfigen Band TRP. TRP stehen mit ihrer Musik für eine energetische Mischung aus Rock und Rock’n Roll mit mehrstimmigem Gesang, sattem Groove und Singer-Songwriter-Elementen. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.