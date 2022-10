Sperrung der B311 sorgt für Verkehrschaos

Die vom Landratsamt am Montag eingerichtete Vollsperrung der Bundesstraße 311 zwischen dem Kreisverkehr beim Pennymarkt und dem Kreisverkehr Blochinger Straße sorgt für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowohl in der Flachsstraße als auch im Ortsteil Ennetach. Anwohner und Stadträte fordern neben einer besseren Ausschilderung der Umleitung auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in Ennetach.

Verkehrsteilnehmer wissen nicht weiter

„Seit zwei Tagen haben wir totales Chaos“, machte Stadtrat Holger Boden (CDU) in der Sitzung am Dienstagabend seinem Ärger Luft. Die Umleitungen seien nicht gut genug ausgeschildert, sodass viel zu viele auswärtige Lastwagen und Autos im Stadtgebiet landen würden. Dort gebe es dann keine ausreichende Beschilderung mehr, sodass die Verkehrsteilnehmer am gesperrten Kreisverkehr nicht wüssten, wohin sie fahren müssen.

„Auch die Mengener haben von der Sperrung erst erfahren, als sie schon davor standen“, sagte er. „Jetzt befürchten viele, der Kreisverkehr am Penny könnte auch noch gesperrt werden.“

Dies wird glücklicherweise nicht der Fall sein. Die Fahrbahn der Bundesstraße soll nur zwischen den beiden Kreisverkehren erneuert werden, die Arbeiten vermutlich bis zum 18. November dauern.

Überörtlicher Verkehr sollte gar nicht erst in Mengen landen

Laut Volker Badouin, Sachgebietsleiter Tiefbau im Mengener Rathaus, sei die Umleitung großräumig angelegt. „Das hat das Ziel möglichst viel Verkehr aus der Stadt herauszuhalten“, sagte er. Fabian Oswald, Pressesprecher des Landratsamts erläutert: Der ausgeschlossene Verkehr der B 311 in Fahrtrichtung Tuttlingen werde überörtlich über die B 32 nach Scheer, Sigmaringendorf, Sigmaringen und über die B 313 nach Inzigkofen und Meßkirch umgeleitet.

In Fahrtrichtung Mengen werde Verkehr ab Krauchenwies über die L 456 nach Zielfingen und die L 455 nach Sigmaringendorf sowie dann auf der B 32 nach Scheer und Mengen umgeleitet. Nur der örtliche Verkehr werde durch den Ortsteil Ennetach geleitet.

Alle fahren lieber durch Ennetach

In der Praxis läuft es aber anders, das hat auch Bürgermeister Stefan Bubeck erlebt. „Von Herbertingen kommend fahren die Leute entweder über die Flachsstraße durchs Gewerbegebiet oder auf der B 32 nur bis Ennetach, um die Sperrung so zu umfahren“, sagte er. Wer nach Krauchenwies wolle, fahre da sicher nicht über Sigmaringendorf und Zielfingen, wenn es auch durch Ennetach funktioniere.

Das bestätigte Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart: „Es staut sich in der Scheerer Straße, der Kastellstraße und der Klosterstraße, da kommt oft ein Lastwagen nach dem anderen. Und aus Ennetach raus auf die Bundesstraße kommt man kaum noch.“ In der Klosterstraße seien schon wieder Ortsfremde an der Unterführung hängen geblieben und Lastwagen machten waghalsige Wendemanöver.

So ist die Rennstrecke hindernisfrei und das wird von den meisten Autos und Sattelschleppern auch ausgenutzt. Roswitha Spiegelhalder

„Ist es nicht möglich, dass wenigstens während der Baustelle in den Ennetacher Straßen Tempo 30 eingerichtet wird?“, fragte er. Das sei doch bei anderen Umleitungen auch so üblich gewesen, etwa als die B 32 gesperrt war und Bingen und Hitzkofen betroffen waren.

Nur Halteverbotsschilder wurden aufgestellt

Bisher sind in Ennetach lediglich Halteverbotsschilder entlang der Kastellstraße und der Scheerer Straße aufgestellt worden. „So ist die Rennstrecke hindernisfrei und das wird von den meisten Autos und Sattelschleppern auch ausgenutzt“, ärgert sich die Ennetacherin Roswitha Spiegelhalder.

Das Halteverbot in der Ortsdurchfahrt von Ennetach ist laut Pressesprecher Oswald eingerichtet worden, um den Busverkehr zu erleichtern und Verspätungen des Linienverkehrs durch Rückstauungen wegen parkender Fahrzeuge zu vermeiden.

Landratsamt will erst eine Erhebung machen

Was eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer angehe, sei die eigentlich nur für überörtliche Umleitungen vorgesehen. „Weil wir nur den örtlichen Verkehr durch Ennetach umleiten, können wir nicht von vornherein davon ausgehen, dass sich das Verkehrsaufkommen in Ennetach verdoppelt“, so Oswald.

Im Vorfeld habe es dazu keine belastbaren Zahlen gegeben. Diese sollen nun durch eine Erhebung nachgereicht werden. Sollte sich eine Verdoppelung ergeben, sei Tempo 30 aus Lärmschutzgründen gerechtfertigt. „Die Entscheidung hierüber wird bereits in der kommenden Woche auf Basis der Erhebung getroffen“, kündigt Oswald an.

Bürgermeister fordert Kontrollen

Bürgermeister Bubeck betont, dass eine solches Tempolimit dann auch mit entsprechenden Kontrollen einhergehen müsse.