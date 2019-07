Trotz des Regens herrscht Gemütlichkeit

Der Schillergarten war über das Wochenende in einen Traum verwandelt worden. Michael Kienzle hatte dort den temporären Club „The Garden“ mit seinem Team eingerichtet. Am Freitag war viel los, das Wetter war hochsommerlich warm bis weit in die Nacht hinein.

Der Samstagabend war so verregnet, dass nur wenige Besucher kamen, obwohl es sich unter den Pavillons und Zelten in den gemütlichen Sofas sehr gut anfühlte. Es war nicht kalt. Bei einem Getränk und guten Gesprächen war es schön zu verweilen. Der Club „The Garden“ sollte alle Jahre stattfinden. Er bereichert den Veranstaltungskalender in der Stadt. Der Schillergarten eignet sich nämlich für Events. Er lässt sich gut in eine Oase mitten in der Stadt verwandeln.

Kienzle hatte verschiedene Bereiche eingerichtet. Im Sternzelt lud eine Palettencouch-Landschaft mit grünen Polstern zum Chillen ein. Ein Pavillon war als kleiner Salon eingerichtet. Unter einem Segel hatten viele Gäste Platz an langen Tischreihen. Farbiges Licht kletterte wie Säulen an den hohen Bäumen hoch. Der Club hatte etwas von einer Terrasse an einem Urlaubsort. Die Bewirtung war perfekt: Süße Waffeln und große Burger wurden von den Gästen gern genossen. In der Bar gab es klassische und originelle Getränke. Das Team hatte alle Hände voll zu tun.

Freitagabend sei sehr gut gewesen, berichtete Kienzle zufrieden. Bis weit in die Nach hinein ist gefeiert worden. Es kamen viele Besucher, die sich lange niederließen, um den warmen Abend zu genießen.

Vor allem war es die Musik, die alle begeisterte. Die DJs machten beste Stimmung mit unterschiedlichen Musikstilen. Es war für jeden etwas dabei. Es war mitreißend, es war unterhaltsam. Selten kann man in der Stadt so lange auf einer Terrasse verweilen. Die Stadtverwaltung hatte die Veranstaltung bis tief in die Nacht hinein genehmigt. So konnten die Gäste den Club „The Garden“ und die warme Sommernacht ausgiebig genießen.

Natürlich hat der Regen das Fest am Samstagabend geschmälert. Viele sind wohl nicht mehr außer Haus gegangen. Das war schade, weil der Club „The Garden“ trotz Regen schön war. Es war nämlich nicht kalt und die Zelte waren ein guter Schutz. Angeregt unterhielten sich kleine Gruppen in den Sesseln und genossen den Abend. Die, die da waren, fanden den Club, das Konzept und Kienzles Veranstaltungsangebot wunderbar.