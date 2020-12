Trotz Corona Abwechslung im Schulalltag

Die Realschule Mengen macht das Beste aus der derzeitigen Situation und versucht unter Einhaltung der Maskenpflicht und den Hygieneverordnungen den Schülern ein interessantes und abwechslungsreiches Schulleben zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemeldung. AGs, wie die Schulhaus AG, die Erlebnispädagogik AG, das Pizzaofenprojekt und das Schmücken des Schulhauses zur Weihnachtszeit, bereichern und beleben den Schulalltag der Schüler.

Schaut man sich gerade an der Realschule um, dann sieht man an vielen Stellen Selbstgebasteltes von Schülern, das sie zur Weihnachtszeit bei Unterrichtprojekten hergestellt haben. So hat zum Beispiel die Klasse 7b unter der Anleitung von Lisann Gießler Krippenfiguren aus Ton geformt, die im Eingangsbereich des Neubaus zu bewundern sind. Im Kunstunterricht wurden Engel aus Holz hergestellt, die im Eingangsbereich des Altbaus ausgestellt sind. Außerdem wurden von einer Arbeitsgruppe, unterstützt von Manuela Rieger, Fenster, Flure und Weihnachtsbäume geschmückt.

Die Schulhaus AG, die von Michael Gläser geleitet wird, verschönert momentan den Altbau der Realschule. So wurden unter anderem die Steinwände neu gestrichen und die „Ahnengalerie“ mit Bildern von ehemaligen Schülern neu gestaltet. Auf dem Schulhof sollen zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen werden, der Aufenthaltsraum soll umgestaltet werden und Parklinien auf den Parkplätzen angebracht werden. Jede Menge Arbeit, die die Schüler mit viel Engagement und Freude erledigen.

Das Pizzaofen-Projekt von Bastian Kübel und elf Achtklässlern kam durch den Ausfall des Projekts „startklar“ zustande. Der Pizzaofenbau wird hauptsächlich von dem Gewinn des Handwerkwettbewerbs der Adolf Würth Stiftung finanziert. Dieser Wettbewerb brachte 1000 Euro in die Kasse. Zusätzliche finanzielle Unterstützung kommt vom Förderverein der Realschule. Momentan sind der Aushub und die Bodenplatte schon in Arbeit. Der Ofen soll im Frühjahr gemauert werden, da es zurzeit zu kalt zum „Mauern“ sei, so Bastian Kübel. Die erste Pizza oder das erste Brot soll vor den Osterferien gebacken werden. In Zukunft soll der Ofen zum Verkauf von Pizza und Brot zu den verschiedensten Anlässen an der Realschule dienen. Die Einnahmen werden dann für andere Schulprojekte genutzt. Das Projekt wird dankenswerter Weise von Hausmeister Frank Lange und der Stadt Mengen unterstützt.

Die Erlebnispädagogik AG wird von Marc Rukwid und Clemens Sproll geleitet. Der Aufenthalt im Freien spielt bei dieser AG, die für Achtklässler angeboten wird, eine zentrale Rolle. Erlebnisse mit allen Sinnen sollen den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden. Aktivitäten wie Feuertechniken ausüben, Lager bauen, diverse Arbeitstechniken, Klettern im Donautal (Frühjahr) und Floß bauen stehen auf dem Plan für dieses Schuljahr. Spaß, Mut und Freude stehen absolut im Mittelpunkt dieser AG.

Ina- Maria Schindele arbeitet mit den Schülern mit dem Werkstoff Ton in der Kunst AG. Die Schüler erkunden vielfältige Techniken und es sind schon interessante Werke entstanden. Natalie Unmuths Schulgarten AG macht gerade Winterpause. Von den Schülern wurde der Schulgarten auf Vordermann gebracht. Im Frühjahr wird die Arbeit wieder aufgenommen.

Andere AGs, wie zum Beispiel die Badminton AG, die Tanz AG und die Fußball AG, können momentan nicht durchgeführt werden. Die Hoffnung besteht aber, dass diese AGs Ende Schuljahr, spätestens nächstes Schuljahr wieder anlaufen können.