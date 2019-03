Triathleten organisieren Gebrauchtradbörse

Für gebrauchte Kinderräder, Mountainbikes und Rennräder organisieren Mengens Triathleten am Samstag, 30. März, beim Bacher-Zweiradcenter in Mengen eine Gebrauchtfahrradbörse.

Und so funktioniert es: Interessierte geben am 30. März von 8 bis 10 Uhr ihr gebrauchtes Fahrrad hinter dem Zweiradcenter Bacher ab. Von 10 bis 12 Uhr findet dann dort der Verkauf statt. Pro angebotenem Fahrrad wird eine Bearbeitungsgebühr von 1,50 Euro verlangt. Beim Verkauf gehen 10 Prozent des Verkaufserlöses an die Jugend von Mengens Triathleten, für die es Unterstützung bei Startgeldern und Wettkampfkleidung gibt. Bereits seit Jahren organisieren Mengens Triathleten beim Zweiradcenter-Bacher eine Gebrauchtradbörse. Aktive Triathleten stehen als Berater beim Verkauf der gebrauchten Räder zu Verfügung.

Im Vordergrund stehen normale Kinder-, Jugend- und Erwachsenenfahrräder, diese sollen hier einen neuen Besitzer finden. Aber Mountainbikes und Rennräder können genauso angeboten werden.