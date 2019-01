Traditionsverein bleibt in bewährten Händen

Bei der Hauptversammlung der Bürgerwache Mengen haben die Mitglieder in geheimer Wahl Major Georg Bacher in seinem Amt bestätigt. Als Stellvertreter und Zugführer des ersten Zugs wurde Joachim Krezdorn gewählt und der Zugführer des zweiten Zugs, Manfred Müller, bestätigt. Der bisherige Stellvertreter Stefan König wird nach 50 Jahren aktiver Mitgliedschaft beim kommenden Maifest verabschiedet.

Die Mitglieder des Traditionsvereins, dessen Vorgeschichte bis in die Zeit der Stadtgründung 1276 zurückreicht, trafen sich in diesem Jahr im katholischen Gemeindehaus der Liebfrauengemeinde. 160 aktive Mitglieder zählt der Verein. 91 Wahlberechtigte waren für die notwendige Wahl im fünfjährigen Wahlturnus gekommen. Zunächst gaben jedoch im Verein der Vorsitzende Georg Bacher, der als stellvertretender Landeskommandant vom Hauptmann in den Rang des Majors erhoben worden war, der Schriftführer Franz-Xaver Feinäugle und der Schatzmeister Manfred Müller, Spielmannszugführer Hans-Jürgen Lehleiter, Spieß Herbert Beutel und Fourier Martin Fischer ihre Berichte ab.

Bacher war es wichtig, nach 20 Jahren Amtszeit Bilanz zu ziehen. Es stand damals der Umbau des Vereinsheims an und der Erwerb des Landerschen Besitzes. „Inventar und Uniformen sind in tadellosem Zustand“, so Bacher: „Wir haben seit 1999 mehr als 180 000 Euro in Uniformen und Ausrüstung investiert.“ Auch die Reisen seien wesentlicher und gelungener Bestandteil der Traditionspflege,. „Was ich in den 20 Jahren an Gemeinwohl und Zusammengehörigkeitsgefühl durch diese Arbeit erfahren habe, ist unglaublich.“ Kurz vor der Wahl wird Bacher noch sagen, diese „große und tolle Aufgabe“ könne man nicht kaufen und er müsse seinem Vater recht geben: „Es ist das schönste Amt.“

Schriftführer Feinäugle ließ das Jahr Revue passieren: Der Jahrtag im Januar, aber auch die Trauerfälle, das Ausrücken im Mai nach Stuttgart, die Fronleichnamsprozession, das Mittelalterfest in Bretten, das Jubiläumsfest beim Cannstatter Wasen, der Volkstrauertag und die Verleihung des General-Schneiderhan-Ordens an den Kommandanten. Spieß Beutel mahnte „auch am Volkstrauertag“ die Ausrück-Disziplin an: „Je mehr aufmarschieren, desto besser sieht’s aus.“ Fourier Fischer konnte „aus der Waffenkammer Gutes“ berichten.

Stefan König quittiert den Dienst

Oberleutnant Stefan König hatte angekündigt, zu seinem 50. Dienstjubiläum den aktiven Dienst zu quittieren. Deshalb war es wichtig, den zum Stellvertreter aufrückenden Zugführer und dann Oberleutnant Joachim Krezdorn zu wählen. Auch der Zugführer des zweiten Zuges, Leutnant Manfred Müller, stand in seiner Funktion wieder zur Wahl. Bacher, Krezdorn und Müller wurden in geheimer Wahl ohne Gegenstimmen gewählt. In offener Wahl wurden Schatzmeister Müller, Fourier Fischer und die zwei Beisitzer, Joachim Schwarz vom ersten Zug und Roland Butzengeiger vom zweiten Zug, die gleichzeitig im Verwaltungsrat der Bürgerwache sitzen, bestätigt.

Bürgermeister und Bürgerwache-Ehrenleutnant Stefan Bubeck dankte dem Verein, dem die „allergrößte Wertschätzung“ gebühre, die Bürgerwache sei ein hervorragender Repräsentant für die Stadt. Urban Bacher stellte die im September anstehende und von ihm organisierte Fahrt samt Ausrücken nach Dresden vor. Gut wäre es, wenn möglichst alle Aktiven mitfahren würden.

Die Bürgerwache habe derzeit keine Nachwuchssorgen. Die Kontinuität ist mit den jungen Offizieren gewährleistet. Während beim „Musikzug“ mit einer guten Arbeit um die Jüngsten keinerlei Nachwuchsprobleme anstehen, könnten im Spielmannszug noch weitere Aktive mitmarschieren. Auch im ersten Zug, mit seinen württembergischen Uniformen und Schweizer Karabinern, wie im zweiten Zug mit seinen Napoleonischen Uniformen und Vorderladern, könnte Verstärkung gut tun.