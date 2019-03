Tourismusbetriebe versorgen sich mit Material

Kontakte knüpfen, Neuigkeiten austauschen und vor allem eins: Flyer und Prospekte austauschen. Dazu haben sich am Dienstagmorgen Vertreter von kommunalen Tourist-Informationen, Zimmer- und Ferienwohnungsvermieter sowie Betreiber von Campingplätzen, Freizeiteinrichtungen und Ausflugszielen im Bürgerhaus in Ennetach getroffen. Organisiert wurde die jährlich stattfindende Prospektbörse von der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG).

Laut Daniela Leipelt, der Geschäftsführerin der OTG ist die Tourismussaison im vergangenen Jahr in Oberschwaben und dem württembergischen Allgäu gut verlaufen. „Wir haben eine Zuwachsrate von 9,7 Prozent und 3,17 Millionen Übernachtungen zu verzeichnen“, sagte sie bei der Eröffnung der Börse. Ein wichtiges Thema in der Tourismus-Region sei natürlich die Donau. „Es ist wichtig, dass sich die Anrainer vernetzen“, sagte sie. Wie Bürgermeister Stefan Bubeck erhofft sie sich deshalb viel von der Arge Deutsche Donau, die ihren Fokus derzeit auf die Junge Donau legt.

Interessant für Touristen seien in Mengen vor allem der Donauradweg, der durch die Stadt führt, und die Zielfinger Seen für Angler, so Bubeck. Er nutzte die Gelegenheit, die Anwesenden auch auf das Jubiläum „1200 Jahre Ennetach“ und die damit verbundenen Veranstaltungen aufmerksam zu machen.

Ferienhof Neher ist dabei

Mit der Verteilung der Flyer in der ganzen Region wird auch der Ferienhof der Familie Neher in Granheim bekannter werden. Er ist mit seinen Angeboten und den drei neuen Ferienhäusern aus Holz in die Broschüre und die passende Karte „Familienferien in Oberschwaben-Allgäu“ als eine von sechs Übernachtungsmöglichkeiten für Familien aufgenommen worden und im Internet bei der OTG in den entsprechenden Bereichen verlinkt. „Heute Nachmittag gibt es noch einen Besichtigungstermin auf dem Hof für interessierte Aussteller der Börse“, sagt Heike Leven, die bei der Stadt Mengen für diesen Bereich zuständig ist.

Bei der Börse in Ennetach waren unter anderem auch die Städte Biberach und Ehingen, die Vierländerregion Bodensee, das Schloss Sigmaringen, die Bachritterburg Kanzach und das Skulpturenprojekt von Robert Schad vertreten. Der Künstler aus Ravensburg wird vom 25. Mai bis 30. November 60 Skulpturen an 40 Orten in fünf Landkreisen in Oberschwaben und am Bodensee aufstellen.