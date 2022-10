19 Tote Hängebauchschweine: Jetzt muss die Halterin vor Gericht

Die Zustände auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Mengen haben im Februar 2020 Tierschützer, Veterinäramt und Polizei auf den Plan gerufen. Als der Hof geräumt wird, liegen sieben Hängebauschweine bereits tot im Schlamm. Weitere neun sterben kurz darauf, drei müssen notgetötet werden. Rund 100 weitere Tiere werden anderweitig untergebracht. Nachdem die Staatsanwaltschaft bereits im September vergangenen Jahres Anklage gegen neun Menschen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz durch Unterlassen erhoben hat, stehen nun der Verhandlungstermine fest: Am 6. März 2023 beginnt das Verfahren am Amtsgericht Bad Saulgau.

Diese Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft

Die Anklage wird nach Paragraf 17, Absatz 2b, des Tierschutzgesetzes erhoben und wirft den Menschen vor, „es unterlassen zu haben, bei einem Teil der zum Zeitpunkt der Kontrollen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen lebenden Tiere für eine ordnungsgemäße Fütterung, eine ausreichende tierärztliche Betreuung und geeignete Auslaufflächen zu sorgen“.

Dadurch sollen den Tieren länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft fokussiert sich dabei auf 19 tateinheitliche Verstöße, die sich auf die 19 gestorbenen Tiere beziehen. Der Stall der Hängebauchschweine war nicht mehr ausgemistet worden, das Außengelände hatte sich in einen Sumpf verwandelt, in dem die Tiere bauchtief standen, ohne einen trockenen Rückzugsort zu haben.

Nicht alle müssen vor Gericht erscheinen

Von den ursprünglich neun Angeklagten werden sich im März nur noch fünf vor Gericht verantworten müssen. Ralph Ettwein, Direktor des Amtsgerichts Bad Saulgau, hat nach eigenen Angaben gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ das Verfahren gegen einen Angeklagten nach Erfüllung einer Zahlungsauflage gemäß Paragraf 153, Absatz 2 der Strafprozessordnung wegen Geringfügigkeit eingestellt. Wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht, kann das Gericht das Verfahren einstellen.

Bei drei weiteren Angeklagten steht eine Einstellung wegen Geringfügigkeit ebenfalls im Raum, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden. Strafrichter Michael Hauk, der mittlerweile für diese Verhandlung zuständig ist, möchte zum laufenden Verfahren keine Auskünfte geben.

Tierschützer hoffen auf ein hartes Urteil

Von Tierschützern in der Region wird die Verhandlung schon lange herbeigesehnt. Die Frau, die eigenen Aussagen zufolge in einen Gnadenhof betrieb, hatte vor Jahren bereits im Landkreis Biberach ein Tierhalteverbot erhalten. Weil der Hof in Mengen im September 2020 ein zweites Mal geräumt werden musste - es wurden 30 Katzen beschlagnahmt - und das Veterinäramt auch am neuen Wohnort der Frau in Ostrach einschreiten und 16 Katzen mitnehmen musste, sehen Tierschützer dringenden Handlungsbedarf. In ihren Augen kann nur ein hartes Gerichtsurteil eine Änderung des Verhaltens bewirken.

Bei einem Verstoß gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Das Gericht sieht derzeit zwei Verhandlungstage vor und hat insgesamt 12 Zeugen geladen.