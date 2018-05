Tischtennisspieler geben in Kiel ihr Bestes

Beim Tischtennis-Training der Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) in Mengen haben sich in den vergangenen Wochen sechs Sportler ganz besonders ins Zeug gelegt. Ingo Baur, Heiderose Fritz, Matthias Gihr, Ulrika Neuburger, Andrea Renz und Markus Baumgärtner nehmen in dieser Woche an den Special Olympics Deutschland in Kiel teil und wollten natürlich bestens vorbereitet sein. Begleitet wird die Gruppe von den beiden Trainern Michael Sauter und Achim Vogel.

„Die Anspannung und die Aufregung steigt natürlich, je näher die Reise rückt“, sagt Michael Sauter. „Auch, wenn bis auf Markus Baumgärtner alle schon einmal bei den Special Olympics dabei waren und sie wissen, wie die Wettkämpfe und das Rahmenprogramm ablaufen werden.“ Oder vielleicht sogar gerade deshalb, denn bei denen, die es schon einmal erlebt haben, ist die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit anderen Sportlern und die olympische Atmosphäre noch größer.

Um fünf Uhr in der früh ist die Gruppe am Sonntag mit einem Bus der OWB von Mengen aus gestartet. „Unsere Teilnehmer haben im Vorfeld eine Liste bekommen, was sie alles einpacken müssen, das wird schon klappen“, sagt Michael Sauter vor der Abreise. Die Trikots verwahren die Trainer, nur die Schläger dürfen nicht vergessen werden. „Um die kümmern sich alle aber ganz ernst und konzentriert“, sagt Achim Vogel. „Die werden mit einem Putzmittel und Schwämmchen auch immer gut gereinigt.“

Die Kosten für Fahrt, Unterbringung und Verpflegung übernimmt die OWB. „Das ist nicht selbstverständlich und das wissen die Teilnehmer und ihre Familien auch zu schätzen“, sagt Sauter. Viel Freizeit wird es allerdings vor Ort nicht geben. „Da ist alles ziemlich durchgetaktet“, sagt Vogel.

Erfolgserlebnisse für alle

Weil die Wettkampfbedingungen bei den Special Olympics, zu denen rund 4600 Sportler mit 1700 Trainern und Betreuern anreisen, ganz besondere sind, werden die sechs Sportler auch an allen Wettkampftagen eingebunden sein. „Die Veranstaltung steht vor allem unter dem Motto, dass alle gemeinsam Spaß am Sport haben und dass am Ende alle Teilnehmer ein Erfolgserlebnis haben“, sagt Sauter. Deshalb würden in den ersten Wettkampfrunden alle Tischtennisspieler gegeneinander spielen und anschließend Leistungs- und Altersgruppen gebildet. „So ist der schlechteste Platz, den man am Ende erreichen kann, der sechste.“

Das wissen aber auch die Mengener Sportler und haben deshalb nicht weniger Ehrgeiz. „Bei dem einen oder anderen kann es dann schon sein, dass ein Schläger durch die Halle fliegt oder wir jemanden trösten müssen, weil er traurig und unzufrieden mit seiner Platzierung ist“, sagt Vogel. Ingo Baur, der schon einmal als bester Spieler aus den Special Olympics hervorgegangen ist, habe da schon gewisse Vorstellungen.

Der NDR berichtet laut Sauter täglich von den Wettkämpfen. So kann es also sein, dass auch neben den Tischtennisplatten Kameras postiert werden und die Mengener das Abschneiden ihrer Sportler im Fernsehen verfolgen können. Die Wettkämpfe für Tischtennis finden ab Dienstag statt, die Siegerehrungen am Freitag.