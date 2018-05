Thomas Bareiß kommt zum CDU-Stadtgespräch

Der CDU-Stadtverband Mengen lädt alle interessierten Einwohner aus Mengen und den Ortsteilen zu einem Stadtgespräch ein. Es findet am kommenden Montag, 28. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Krone in Rulfingen statt. Als Gesprächspartner wird der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie Thomas Bareiß teilnehmen.

Die Idee zum Stadtgespräch stammt von Manfred Moll, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat und Beisitzer im Stadtverband. Er hat auch den Kontakt zu Thomas Bareiß hergestellt. Der Verlauf des Stadtgesprächs soll laut Eric Jäger, der den Stadtverband zusammen mit Doris Voggel leitet, ein offener Dialog zwischen den Bürgern und Thomas Bareiß sein. „Fragen – Antworten, Themen und Informationen aus Berlin, hier wird sicherlich die Nordtrasse eine tragende Rolle spielen“, so Jäger. „Auch weitere Themen werden bestimmt angestoßen, die uns schon länger in der Region beschäftigen. Wir wünschen uns, dass viele Interessierte die Veranstaltung besuchen und sich an der Diskussion beteiligen.“

Mit der Veranstaltung will der CDU-Stadtverband auch den Startschuss für die nächste Kommunalwahl geben. „Wir rufen Menschen aus der Bevölkerung auf, sich als Kandidat begeistern zu lassen – Veränderungen und neue Ideen anzustoßen, sich mit Freude für das Amt als Gemeinderat aufzustellen“, sagt Jäger. Näheres zu Kommunalwahl, Kandidaten und Veranstaltungen soll bei der Mitgliederversammlung am 16. Juli präsentiert werden.