Thementage: Boxen und Line Dance dienen als Ausgleich

Die Thementage an der Realschule Mengen gehören seit 2017 als fester Bestandteil zum Schulprogramm der Realschule. Im Rahmen des Präventionskonzepts „stark.stärker.WIR.“ des Landes Baden-Württemberg bietet die Schule ihren Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Programm zur Präventionsarbeit an.

„Leider haben wir dieses Angebot in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht machen können“, sagt Schulleiterin Susanne Baur. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Präventionstage in diesem Jahr wieder durchführen konnten.“ Mit der Lehrerin Diana Deufel habe die Realschule eine nimmermüde Präventionsbeauftragte und Organisatorin, die mit einem engagierten Team aus dem Kollegium ein breitgefächertes Angebot auf die Beine gestellt habe. Die zentralen Themen der drei Tage seien Sucht-, Gewalt- und Gesundheitsprävention.

Mit verschiedenen Kooperationspartnern kann die Schule ein vielseitiges Programm anbieten, das sich nach den verschiedenen Bedürfnissen von der fünften bis zur neunten Klassenstufe richtet. „Jedes Kind der Realschule durchläuft während seiner Schulzeit die verschiedenen Angebote innerhalb des Präventionskonzepts“, sagt Diana Deufel. An der Schule sei man stolz auf die kompetenten Fachexperten. Die meisten würden die Thementage schon von Anfang an begleiten und dabei helfen, dass während der Workshops Stress ab- und Selbstbewusstsein aufgebaut werde.

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich im Hinblick auf Suchtverhalten selbst einschätzen: „Wie gefährdet bin ich beispielsweise bezogen auf den Medien- oder Drogenkonsum?“. Ebenso wurden häusliche Gewalt sowie sexuelle Übergriffe thematisiert und es wurde besprochen, welche Anlaufstellen es für Heranwachsende mit Problemen gibt. Auch Cybermobbing, welches vielfach unterschätzt wird, wurde in Gruppenarbeit erarbeitet und besprochen. Auf dem Küchenplan stand „gesunde Ernährung“. Frei nach dem Motto: „lass die Jugendlichen an den Herd“: zusammen kochen, „Fastfood“ selber machen und dann gemeinsam genießen. Ein weiteres Highlight war die Herstellung einer eigenen Zahnpasta mit individueller Geschmacksnote. Das ist cool, so die einhellige Meinung der Schüler. Auch Boxen und Line Dance standen auf dem Stundenplan . Die körperlichen und geistigen Bewegungsabläufe wurden beim Bogenschießen geschärft. Im Kunstprojekt „bunt statt blau“ setzten sich die Schülerinnen und Schüler auf künstlerische Art mit Alkoholkonsum und dessen Folgen auseinander.

Auch die Klassenlehrkräfte, die ihre Klassen während dieser Tage begleiteten, bekamen eine andere Sichtweise auf ihre Schülerinnen und Schüler. Diana Deufel zieht am Ende der drei Tage eine positive Bilanz. Mit welcher Begeisterung sich die Schülerinnen und Schüler getraut hätten, etwas Neues auszuprobieren und sich auf viele Herausforderungen eingelassen hätten, sei sehr lobenswert.