Texte handeln von Liebe und Selbstfindung

Mal schwäbisch, mal derb, mal tiefgründig, mal romantisch: Sieben Teilnehmer eines Poetry-Slams haben am Samstagabend ihre Texte im Schillergarten vorgetragen. Trotz der kühlen Temperaturen kamen einige Besucher zu der Veranstaltung der Jungen Union. Am Ende gewann Madleen Haberstroh.

Mehrere Euro-Paletten aufeinandergeschichtet, darüber Bretter und noch ein Mikrofon – fertig war die Bühne im Schillergarten für den Poetry-Slam. Die Slammer J-Man, Nils Nektarine, Jakob Kielgaß, Madleen Haberstroh, die aus Scheer stammt, Richard König und Marcel aus dem Kreis Sigmaringen trugen den Texte- und Dichterwettstreit aus. Wolfgang Heyer, Leiter der SZ-Redaktion Bad Waldsee, trat außer Konkurrenz an. J-Man schaffte es, in seinem Text unzählige Tiere unterschwellig einzustreuen: Da wurde aus dem Schicksal ein „Schicks-Ahl“, mit einem „Oktoputz“ (Oktopus) wurde einem schmutzigen Badezimmer zu Leibe gerückt oder er berichtete, wie streng die Kleider des Obers im Restaurant rochen (Der Rochen).

Einen ganz andern Klang hatte der Text von Jakob Kielgaß, sein Beitrag war der vielleicht tiefgründigste. In „Du musst dürfen“ erzählt er vom Anderssein, von „starrenden Blicken“ der Mitmenschen. Er sprach vom Fels, den der Andersartige mit sich herumtragen muss, und von dem manche weniger empfindsame Mitmenschen nichts ahnen.

Mehr als nur die Beine vertreten

Die in Scheer aufgewachsene Studentin Madleen Haberstroh erzählte in ihrem Text von der Selbstfindung einer Schülerin während der Zeit auf dem Gymnasium. „Ich entdeckte nicht nur mich, sondern auch eine Meinung“, sagte sie in ihrem Text. Und dass man sich nicht nur die Beine, sondern auch eine Meinung vertreten könne, bemerkte sie doppeldeutig. Madleen Haberstroh besuchte früher das Mengener Gymnasium und ist dort auch schon künstlerisch hervorgetreten: Sie schrieb ein Theaterstück, dass ihre Mitschüler der Theater-AG damals aufführten.

Nils Nektarine überlegte in seinem Text, was eigentlich mit den Figuren bekannter Märchen geschieht, wenn das Märchen zu Ende ist. Die Antwort: Sie gründen eine Selbsthilfegruppe. Kurzfristig hatte sich Marcel aus dem Kreis Sigmaringen für den Poetry-Slam angemeldet. Er trug einen Liebesbrief an seine Ex-Freundin vor. Dieser war sehr romantisch – „Die Zeit mit dir war die schönste Zeit meines Lebens“ –, aber am Ende steht dann die Abgrenzung und es ist die Rede davon, dass sich der Charakter der Freundin im Nachhinein als „falsch“ herausgestellt habe.

Richard König wiederum sprach in seinem Text davon, wie schwer es ihm falle, Entscheidungen zu treffen. Er berichtete von den „zwei Männchen“ in seinem Kopf, die jeweils das Gegenteil wollen. Und trifft er dann eine attraktive Frau, arbeiten die beiden Männchen im Kopf gegeneinander und er bringt keinen vernünftigen Satz heraus. Außer Konkurrenz trat Wolfgang Heyer mit seinen schwäbischen Texten an. Humorvoll nahm er die Namenswahl mancher Eltern aufs Korn: Da lässt er eine schwäbische Mutter lautstark nach „Scheißen“, „Scheißen“ rufen – gemeint ist ein Junge namens Jason, doch seine Mutter spricht den englischen Namen ihres Sohnes offensichtlich eben nicht auf Englisch aus.

Richard König verzichtet

Das Publikum im Schillergarten hielt Tafeln mit einer Bewertung von eins bis zehn hoch. Die Slammer Madleen Haberstroh, Jakob Kielgaß und Richard König kamen in eine Finalrunde. Am Ende herrschte Punktegleichstand zwischen Haberstroh und König. Da aber auch nicht klar war, für welchen der beiden Slammer das Publikum stärker klatschte, verzichtete König am Ende auf den ersten Platz – und so wurde Madleen Haberstroh zur Siegerin ausgerufen.

Moderiert wurde der Abend von Eric Jäger. Zu Beginn sprachen Mike Traub, Vorsitzender der Jungen Union Mengen, und die JU-Kreisvorsitzende Katharina Burger ein Grußwort. „Wir sind auf die Idee gekommen, den Schillergarten wirklich zu reaktiveren“, erklärte Katharina Burger den Grund für den Poetry-Slam.