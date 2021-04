Tennissaison beginnt beim TC Mengen am Sonntag

Die Verantwortlichen des TC Mengen haben in den vergangenen Wochen trotz der Corona-Krise ganze Arbeit geleistet und die sieben Freiplätze direkt an der Ablach in Eigenleistung bestens hergerichtet. Ab Sonntag, 25. April, sind die Plätze Am Mühlgässle, direkt an der Ablach, für alle Mitglieder geöffnet. Das teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit.

Um für alle Tennisbegeisterten die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten wurde ein spezielles Corona-Sicherheitskonzept erarbeitet, damit die Freude und der Spaß an der Bewegung ungetrübt ausgeübt werden kann. Der TC Mengen freut sich sehr, dass alle Mitglieder und natürlich auch interessierte Einsteiger und Anfänger nun wieder an der frischen Luft diesem tollen Sport nachgehen können.

Lust auf Bewegung an der frischen Luft? Dazu lädt der TC Mengen alle sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ein um reinzuschnuppern. Lead-Trainer John Schouten bietet mit seinem Trainer-Team in Klein-Gruppen Schnupperkurse und Tennis-Training für alle Altersklassen zu attraktiven Konditionen an - natürlich im Einklang mit den aktuellen Corona-Verordnungen, jedoch mit viel Spaß und Bewegung. Nach den vielen Wochen zuhause ist der Tennissport speziell auch für die Kinder eine tolle Abwechslung in der aktuellen Zeit und vermittelt neben der Freude an der Bewegung auch Fair-Play und Teamfähigkeit.