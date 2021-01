Tempolimit bei Ennetach? Die Verkehrsschaukommission tagt im Februar

Die Entscheidung, ob es vielleicht doch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Bundesstraße 32 auf der Höhe der beiden Einmündungen nach Ennetach gibt, ist noch nicht endgültig gefallen. Wie das Landratsamt der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mitteilt, ist eine Bewertung durch die Verkehrsschaukommission für Februar vorgesehen.

Zu hohe Geschwindigkeiten, gefährliche Situationen für Fußgänger beim Überqueren der Bundesstraße in Richtung der Krautländer und viele schwere Unfälle sprechen aus Sicht vieler Ennetacher für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 oder 70 Stundenkilometer in diesem Bereich. Bei einer Verkehrsschau im September vergangenen Jahres hatten sich die Vertreter der unteren Verkehrsbehörde des Landratsamts, der Polizei, des Regierungspräsidiums Tübingen, des Fachbereichs Straßenbau im Landratsamt und des Ordnungsamts der Stadt Mengen einstimmig gegen ein Tempolimit ausgesprochen. Nach dem schweren Unfall Ende Oktober hieß es dann, die Kommission wolle sich noch einmal mit dem Abschnitt der Bundesstraße befassen.

Dies soll laut Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamts, im Laufe des Februars bei einer digitalen Sitzung der Verkehrsschaukommission geschehen. Dort sollen auch neu erhobene Daten, die bei der Beobachtung des Unfallgeschehens und des Geschwindigkeitsniveaus gesammelt wurden, gemeinsam mit den bereits vorhandenen bewertet werden. Seit dem Unfall Ende Oktober habe es an dem Knotenpunkt der B32 und der K8263 keinen weiteren Unfall mehr gegeben. An der benachbarten Einmündung in die Klosterstraße und gegenüber in die Hauwiesen sei im ganzen Jahr 2020 kein auswertungsrelevanter Unfall hinzugekommen.