Teilnehmer der Jugendbefragung können Flug gewinnen

Seit knapp zwei Wochen läuft mit großer Resonanz die Jugendbefragung für das Jahr 2022 in Mengen. Die Stadt interessiert insbesondere was junge Menschen bewegt, wie sie sich informieren, was ihnen (nicht) gefällt und wo sie sich in der Zukunft sehen. Initiiert wurde die Aktion vom Personalamt und der Wirtschaftsförderung der Stadt Mengen. Der Fragebogen wurde von Simon Schnetzer, Jugendforscher, Speaker und Trainer entwickelt, der beim ersten digitalen Unternehmerdialog der Stadt Mengen 2020 referiert hat und sich seit etlichen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Bislang haben laut einer Pressemitteilung der Stadt sich über 250 Jugendliche an der Befragung beteiligt und damit die Chance, einen Rundflug über Mengen zu gewinnen.

Mit ihren Entscheidungen und Sichtweisen prägen Jugendliche, die fast ein Viertel der Mengener Bevölkerung ausmachen, die Entwicklung das Stadt maßgeblich mit. „Als Stadtverwaltung interessiert uns daher, was die jungen Leute bewegt, wie sie sich informieren, was ihnen (nicht) gefällt und wie sie die Zukunft sehen“, heißt es in der Mitteilung. „Wir möchten junge Menschen bei der Gestaltung der Zukunft in Mengen beteiligen, um deren Bedürfnisse zu berücksichtigen und mit deren Ideen zu arbeiten.“ Hauptzielgruppe sind junge Leute von 14 bis 25 Jahren aus Mengen, es sind aber auch jüngere und ältere Jugendliche, die nicht in Mengen wohnen oder zur Schule gehen, aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen.

Über den Link https://www.surveymonkey.de/r/Jugendstudie-Mengen-2022 geht es zur Teilnahme. Dort einfach den Fragebogen ausfüllen und so die Zukunft von Mengen aktiv mitgestalten. „Denn mit deinem Blick auf die Dinge, deinen Vorlieben sowie Entscheidungen und Handlungen prägst du schon heute und auch in Zukunft die Entwicklung der Stadt Mengen mit. Aus den Antworten können wir wichtige Handlungsschritte ableiten, deine Bedürfnisse berücksichtigen und mit deinen Ideen für Mengen arbeiten“, heißt es weiter. Deswegen interessiere die Stadt: Was bewegt die Jugendlichen derzeit am meisten? Wie informieren sie sich? Was gefällt ihnen an Mengen und was bräuchte es noch?

Die Beantwortung der Fragen dauert etwa zehn Minuten. Zu gewinnen gibt es auch etwas - als Dankeschön für deine Teilnahme besteht am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, über einen Link einen Rundflug über Mengen vom Regio-Airport Mengen aus zu gewinnen und zudem das Ergebnis der Jugendbefragung zu erfahren.

Die Teilnahme an der Jugendbefragung ist anonym.