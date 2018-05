Teams aus fünf Ländern treten an

Fünf Teams werden bei der siebten Auflage von Mengen International vom 8 bis 10. Juni in sechs Kategorien gegen einander antreten. Unter anderem gilt es, eine Kuh richtig zu melken, Öko-Strom zu erstrampeln und im Freibad die Riesenkrake zu bewältigen. In Kombination mit einem Kinder- und Jugendfest, einem internationalen Markt, dem Feuerwehrwettkampf, Livemusik und der SWR-3-Elchparty am Freitagabend soll Besuchern jeden Alters etwas geboten werden.

Das Organisationsteam um Heike Leven, die bei der Stadt Mengen für Veranstaltungen zuständig ist, hat die Vorbereitungen bestens im Griff. „Wir haben zum Glück schnell Kooperationspartner für die Spiele gefunden, das ist immer eine wirklich wichtige Unterstützung, ohne die wir die ganze Veranstaltung nicht stemmen könnten“, sagt Leven. Wichtig sei dabei hauptsächlich eins: „Es wird wieder lustig und teilweise auch nass, das wird für die Zushcauer ein Spaß.“ Das Sicherheitskonzept sei noch einmal überarbeitet worden, damit die Marktbeschicker möglichst einfach ihre Standplätze einnehmen können.

Mit dabei sein werden Teams aus den beiden Partnerstädten Boulay (Frankreich) und Novska (Kroatien). Auch Lengwil (Schweiz) und Haarlem (Niederlanden) haben längst zugesagt. Für einige Franzosen und Schweizer sucht Heike Leven gerade noch Gastfamilien. „Aus der Türkei und Italien haben wir leider Absagen bekommen, aber dafür steht jetzt auch das Mengener Team von Wolfgang Franke“, sagt Leven. Schließlich sei es vor heimatlicher Kulisse immer eine größere Herausforderung an einem solchen Wettkampf teilzunehmen.

Bei einem Besuch in Lengwil haben sich die Mengener erstaunlich gut beim Melken einer Plastikkuh geschlagen. „Deshalb haben wir diese Melkaktion als Gastspiel der Schweizer mit eingebaut“, so Leven. Ihr würde es gefallen, wenn sich reihum immer eins der Gastländer ein Spiel ausdenken würde.

Besonders gespannt ist Leven auf den Freitagabend. Die Stadt Mengen hatte sich bei SWR3 für eine Elchparty beworben und diese auch für den Wunschtermin bekommen. „Die vom Radiosender geforderte Infrastruktur haben wir zum Großteil für Mengen International eh schon aufgebaut, da ist das eine passende Ergänzung für die jüngeren Besucher“, sagt Leven. Ansonsten setzt die Verwaltung mit den „Anythings“ und „Jiggle and the Hairstylers“ auf Bands, die bereits 2016 gut angekommen sind. „Die Anythings treten ja nicht sehr oft auf, da kommen immer viele Leute.“ Am Samstag werden auch riesige schweizerische Kuhglocken und die kroatische Band Ambar zu hören sein. Für das Kinder- und Jugendfest haben sich laut Leven bereits elf Vereine angemeldet.

Freitag, 8. Juni

17.15 Uhr: Eröffnung vor dem Rathaus

19 Uhr: 1. Spiel „Öko-Strom-Strampler“ auf dem Rathausplatz

20.30 Uhr: SWR-3-Elchparty an der Bühne Kronenstraße

1 Uhr: Veranstaltungsende

Samstag, 9. Juni

10 bis 18 Uhr: Kinder- und Jugendfest am Kreuzplatz

10.30 Uhr: 2. Spiel „Fitness-Zirkel“ in der Hauptstraße 77-85

13 Uhr: 3 Spiel „Lengwiler Kuh“ in der Hauptstraße 77-85

15 bis 19 Uhr: Feuerwehrwettkampf auf dem Rathausplatz

19 Uhr: 4. Spiel „Das verflixte Fahrrad“ in der Hauptstraße 77-85

20.30 Uhr: Konzert der Band Anythings auf der Bühne Kronenstraße

23 Uhr: Veranstaltungsende

Sonntag, 10. Juni

10.30 Uhr: 5. Spiel „Euro-Zielwurf“ im Freibad

11 Uhr: Konzert Jiggle and the Hairstylers auf der Bühne Kronenstraße

11.30 Uhr: 6. Spiel „Riesenkrake“ im Freibad

14.45 Uhr: Abmarsch der Abordnungen Bürgerwache, Stadtkapelle, Vereine am Bürgerwachheim

15 Uhr: Abschlussveranstaltung

17 Uhr: Ende Mengen International