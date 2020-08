TC Mengen veranstaltet Ablach-Cup

Der Tennisclub Mengen veranstaltet von Freitag, 21. August, bis Sonntag, 23. August, zum 10. Mal auf der Tennisanlage des TC Mengen den Ablach-Cup als Leistungsklassenturnier. Spiele sowohl bei den aktiven als auch bei den Senioren stehen auf dem Plan und werden viele Zuschauer anziehen, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Den aktuellen Corona-Regelungen werde in vollem Umfang Rechnung getragen. Bei den Aktiven Herren haben die Tennisspieler die Auswahl zwischen drei Wettbewerben in den Leistungsklassen LK 1 bis 12, LK 10 bis 18 und 16 bis 23 die Möglichkeit ihr Ranking zu verbessern. Noch mehr Kategorien gibt es bei den Senioren. Sowohl bei den Herren 40 als auch bei den Herren 50 werden die Wettbewerbe LK 6 bis LK 18 und LK 16 bis LK 23 angeboten. Bei den Herren 60 gibt es aufgrund der begrenzten Anzahl an Turnierplätzen nur eine Kategorie von LK 6 bis LK 23. Da in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie eine Vielzahl an Turnieren abgesagt werden mussten, erwartet die Turnierleitung rund um Organisator John Schouten vom TC Mengen ein großes Teilnehmerfeld mit bis zu 100 Spielern und vielen hochklassigen Begegnungen. Aufgrund der Weitläufigkeit der Tennisanlage des TC Mengen stehen für tennisbegeisterte Zuschauer viele Bereiche zur Verfügung, von denen aus sie das Turniergeschehen unter Einhaltung der Abstandsempfehlungen verfolgen können. Auch für das leibliche Wohl ist während der drei Turniertage gesorgt.