Tanztheater stimuliert alle Sinne

Lustig, kindlich und für alle leicht verständlich hat das Tanztheater Binah Mo am vergangenen Samstagnachmittag in den Räumen der Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) in Mengen sein Publikum durch die Abenteuer mit der Wasserfee geführt. Auf Einladung von Rosemarie Bok sowie dem Verein Hilfe für Behinderte erschienen zahlreiche Eltern mit ihren Kindern mit Behinderung sowie deren Geschwisterkinder. „Wir machen das Event jetzt bereits seit sieben Jahren und es wird immer gut angenommen. Für die Eltern ist es eine Möglichkeit sich auszutauschen und für die Kinder ist es eine tolle Abwechslung“, sagt Elfriede Grünwind, Mitorganisatorin und zweite Vorsitzende des Vereins Hilfe für Behinderte.

Rosemarie Bok, die den Verein unterstützt und der es sehr am Herzen lag, den Kindern der Gruppe eine Freude zu machen, war an diesem Nachmittag extra mit ihrer Schwester gekommen. Zu sehen bekamen die Zuschauer dann ein Stück, dass alle Anwesenden gleichermaßen angesprochen hatte und bei dem auch zum Mitmachen motiviert wurde. Die Wasserfee wurde tänzerisch mit Begleitung unterschiedlichster Musikinstrumente dargestellt und die Geschichte der Wasserfee, die 111 Jahre lang in einem Wassertropfen am Meeresgrund geschlafen hatte, schließlich geweckt wurde und nach einem Sturm auf einer einsamen Insel gelandet war, auf der sie verschiedene Abenteuer überstehen musste, wurde für alle einfach erzählt und tänzerisch dargestellt.

Der Verein Hilfe für Behinderte trifft sich mehrmals im Jahr zu unterschiedlichen Gegebenheiten. Beispielsweise gibt es einmal im Jahr ein Familienwochenende im Allgäu mit der Gelegenheit sich gegenseitig auszutauschen. „Für die Kinder und die Geschwisterkinder ist es jedes Mal etwas wirklich Tolles. Und für uns Eltern ist es auch entspannt und wir haben eine breite Bandbreite an Erfahrung und gegenseitigem Austausch“, sagt Anja Müller, eine Mutter im Verein Hilfe für Behinderte.