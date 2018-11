Tankwaggon gerät beim Rangierenauf zwei verschiedene Gleise

Durch seine umsichtige und schnelle Reaktion hat ein Lokführer der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) am Donnerstagmorgen, 29. November, verhindert, dass ein Tankwaggon im Bereich des Bahnhofs Mengen entgleiste. Bei einer Rangierfahrt war ein Teil des Wagens auf ein nebenliegendes Gleis geraten.

Wie die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) am Donnerstagabend per Mail mitteilte, habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Die HzL ist ein Verkehrsbetrieb unter dem Dach der SWEG.

Die vorderen und die hinteren Radachsen des Waggons befanden sich am Donnerstagmorgen auf zwei nebenliegenden Gleisen. Direkt unter dem Waggon und zwischen Vorder- und Hinterachsen befand sich die Weiche. Laut Pressestelle der SWEG wurde der Tankwaggon an dieser Stelle kurz nach 6 Uhr beim Befahren der Weiche auf das Nachbargleis geleitet. Die Hohenzollerische Landesbahn betreibt einen wesentlichen Teil des Güterverkehrs auf der Schiene zwischen Sigmaringen, Mengen und Bad Saulgau.

Untersuchung dauert an

Nach einer Untersuchung durch den technischen Notdienst wurde der Waggon mit Schrittgeschwindigkeit weggefahren. Am Freitag, 30. November, wollen die Beteiligten entscheiden, wie es mit dem Waggon weitergeht, so die SWEG. Die Untersuchung, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, dauet noch an.