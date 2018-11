Taizé-Gottesdienst ist ein großer Wunsch

In einer Gemeindeversammlung am Samstag hat die evangelische Kirchengemeinde besprochen, wie viele Gottesdienste es künftig in Mengen, Hohentengen und Scheer geben soll. Deutlich wurde, dass sich die Gemeinde unter anderem wieder einen regelmäßigen Taizé-Gottesdienst wünscht.

„Im Moment fahren wir ja sozusagen ein Sparprogramm“, sagte Pfarrerin Heidrun Stocker. Derzeit gibt es den wöchentlichen Sonntagsgottesdienst in der Pauluskirche, dazu einmal im Monat im Hohentengener Pflegeheim einen Gottesdienst. Früher, als die evangelische Kirchengemeinde Mengen, zu der auch Hohentengen und Scheer gehören, noch anderthalb Pfarrer-Stellen hatte, fanden sonntags neben dem Mengener Gottesdienst jeden Sonntag entweder in Scheer oder Hohentengen Gottesdienste statt. Inzwischen gibt es aber nur noch eine 100-Prozent-Stelle, die von der neuen Pfarrerin Stocker ausgefüllt wird. „Die Ressourcen sind halt knapp. Ich bin eine Person“, sagte Pfarrerin Stocker. Es müsse überlegt werden: „Welcher Gottesdienst ist mir besonders wichtig, und warum ist er mir wichtig?“

In der Gemeindeversammlung schrieben die Gemeindeglieder ihre Wünsche auf einen Zettel. Pfarrerin Stocker heftete diese dann an eine Pinnwand und besprach die Punkte mit den Anwesenden. Deutlich wurde, dass die Gemeinde sich wieder wie früher einen Taizé-Gottesdienst wünscht. Pfarrerin Stocker erklärte ihre Bereitschaft dazu und schlug vor, einmal im Monat einen solchen Gottesdienst zu feiern. Uneins waren sich die Gemeindeglieder, ob dieser monatliche Taizé-Gottesdienst auf einen Freitag oder Samstag gelegt werden soll.

Sonntagsgottesdienste wiederin Scheer und Hohentengen

Pfarrerin Stocker skizzierte den Plan, dass künftig an zwei von vier Wochenenden im Monat in Hohentengen oder Scheer wieder ein Sonntagsgottesdienst stattfinden soll. Dies würde also bedeuten, dass es in Mengen weiterhin jeden Sonntag einen Gottesdienst gibt, und an einem Sonntag im Monat in Scheer und an einem weiteren Sonntag im selben Monat in Hohentengen einen Gottesdienst gibt – sprich an zwei Wochenenden des Monats gibt es nur den Mengener Sonntagsgottesdienst. Die neue Gottesdienstordnung soll ab nächstem Jahr gelten.

Nicht glücklich sind die evangelischen Christen mit der Lorettokapelle in Scheer als Veranstaltungsort für die Gottesdienste: Im Winter sei es dort „eisig“, wurden die Temperaturen in der Kapelle bemängelt. Pfarrerin Stocker berichtete von dem Plan, dass eventuell die Kapelle im Pflegeheim St. Wunibald in Scheer fgenutzt werden könnte. Die Pflegeheim-Leiterin habe sich dafür offen gezeigt. Doch entschieden sei noch nichts.

Ein Wunsch war, dass eine Vesperkirche veranstaltet wird: Also ein öffentliches Essen in der Kirche, wie es früher in der Pauluskirche auch stattfand. „Ich wäre gern dabei, das zu organisieren“, sagte Pfarrerin Stocker. Doch es gibt dabei ein Problem: „Solange die Küche in dem Zustand ist, können wir das nicht machen“, erläuterte sie mit Blick auf entsprechende Vorschriften. Sie berichtete weiter, dass geplant sei, die Küche zu renovieren.

Ein Vorschlag aus der Gemeinde war, einen Vorabend-Gottesdienst, also am Samstagabend, zu feiern. Pfarrerin Stocker kann sich vorstellen, einen solchen hin und wieder abzuhalten, im Tausch mit einem Sonntagsgottesdienst. „Mit Vorabend-Gottesdiensten habe ich auch gute Erfahrungen gemacht“, sagte sie.

Ein Problem ist nach wie vor der Fahrdienst zu Gottesdiensten. Das Problem liegt laut Pfarrerin Stocker daran, dass Personen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, sich oft nicht trauen, die „Fahrer“ auch anzusprechen. Die Lösung, dass bis zu einer gewissen Uhrzeit sich am Sonntagmorgen Betroffene bei einem Ansprechpartner telefonisch anmelden, habe nicht zum Erfolg geführt. „Da brauchen wir kreative Ideen“, sagte Stocker. Den anwesenden Kirchengemeinderäten und Gemeindegliedern fielen dann auf die Schnelle aber auch keine Lösungen ein. Künftig soll es unterdessen einmal jährlich eine Gemeindeversammlung geben. Das kündigte Stocker an.