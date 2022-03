„Tagebuch einer Biene“ wird im Mengener Kino gezeigt

In Kooperation zwischen dem Imkerverein Herbertingen und dem Gloria-Kinocenter in Mengen wird am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr im Mengener Kion der Film „Tagebuch einer Biene“ gezeigt. Dem Naturfilmer Dennis Wells ist in den Augen der Imker ein außergewöhnlich guter Film gelungen. Es werden ausreichend aktive Imker da sein, um Bienen-Interessierten auch nach dem Film Rede und Antwort zu stehen. Der Eintritt wird vom Imkerverein gesponsert und zu ermäßigten Konditionen angeboten. Um eine Anmeldung bis Dienstag, 22. März, beim Vorstandsteam unter Telefon 07376/963153 oder Mail an meinhold-herbertingen@gmx.de wird gebeten.