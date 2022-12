Tafeln geben ergänzende Infos zur Stadtgeschichte

Aufmerksame Einwohner und Besucher der Stadt Mengen haben die Schilder möglicherweise schon entdeckt: 99 Straßenschilder in der Kernstadt und den Teilorten sind mit zusätzlichen Erklärungstafeln versehen worden, die Informationen zum historischen Hintergrund geben. Umgesetzt konnte die Anregung eines Bürgers dank Unterstützung des Stadtarchivars und finanzieller Unterstützung der Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben.

Leader trägt 80 Prozent der Kosten

Am vergangenen Freitag überreichte Alois Henne, der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben, den beiden Stadtverwaltungsmitarbeiterinnen Heike Leven (Tourismus und Veranstaltungen) und Kerstin Keppler (Wirtschaftsförderung) die Aufkleber, die an den Straßenschildern auf die Leader-Finanzierung hinweisen sollen. Leader ist ein Förderinstrument der Europäischen Union und unterstützt in Baden-Württemberg seit 1991 Projekte im ländlichen Raum, von denen die dort lebenden Menschen laut Henne nachhaltig profitieren sollen. Das Land Baden-Württemberg erhält von der Europäischen Union rund 200.000 Euro für Kleinprojekte, die kulturell und geschichtlich wertvoll sind. Diese Summe werde auf die 20 Aktionsgruppen landesweit gleichermaßen verteilt.

Bewerbung als Kleinprojekt

Die Stadt Mengen hatte sich mit dem Beschilderungswunsch als Kleinprojekt um eine Förderung aus dem Regionalbudget beworben und ist bei der Aktionsgruppe Oberschwaben auf Zustimmung gestoßen. Dabei konkurrierte die Mengener Bewerbung mit verschiedenen anderen Projektanträgen, die von einer Jury bewertet und in eine Rangfolge gebracht wurden. 80 Prozent der Gesamtkosten von rund 4900 Euro für die Beschilderung wird von der Aktiongruppe übernommen. Die restlichen Kosten trägt die Stadt.

Von wem die Idee stammt

Die Idee, erklärende Schilder an prägnanten Straßen der Stadt zu installieren, stamme von Berthold Kieferle, einem gebürtigen Mengener, erklärt Heike Leven. Schon vor Jahren seien an den geschichtlich interessanten Gebäuden der Stadt informative Hinweise angebracht worden, die nun um weitere geschichtliche Informationen an verschiedenen Straßen ergänzt wurden.

Bauhofmitarbeiter installieren die Tafeln

Mit Unterstützung von Stadtarchivar Hermann Eisele habe man 99 historisch bedeutsame Straßen in der Kernstadt sowie den fünf Teilorten ausgewählt. Eisele hat den geschichtlichen Hintergrund prägnant zusammen gefasst, sodass er auf die Erklärungstafeln passte. Diese sind nun von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs an den Straßenschildern angebracht worden. „Jetzt können interessierte Besucher und Einheimische beim Spaziergang durchs Städtle sowie durch die Teilgemeinden auf den Spuren der Stadtgeschichte wandeln“, sagt Heike Leven.