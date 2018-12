Tafelkunden bekommen Geschenke

Ein Parfüm, ein Gutschein oder Lego-Spielzeug: Wünsche, die sich die finanziell bedürftigen Kunden des Martinslädles zu Weihnachten nicht unbedingt erfüllen können. Selina Kahl von der Herbertinger Fahrzeuglackiererei Kahl und Rebecca Pascolo vom Mengener Friseursalon „Haarmonie“ haben dieses Jahr eine Weihnachtsaktion ins Leben gerufen, damit solche Wünsche doch in Erfüllung gehen können. Das Martinslädle ist die Mengener Tafel und wird von der Kolpingsfamilie betrieben.

Manch einer der Wünsche machte Selina Kahl nachdenklich. Eine ältere Frau beispielsweise wünschte sich einen Gutschein für eine Mengener Apotheke. „Da habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, wenn ich mir im Alter keine Medikamente mehr leisten kann“, erzählt Kahl betroffen. Sie und Rebecca Pascolo hatten die Idee, eine Weihnachtsaktion zu starten: Auf einem gebastelten Stern haben die Kunden des Martinslädles ihren Wunsch aufgeschrieben. Die Sterne mit den darauf notierten Wünschen gingen dann in die Fahrzeuglackiererei Kahl in Herbertingen und den Friseursalon „Haarmonie“ in Mengen und zierten dort Weihnachtsbäume. An der Aktion Interessierte oder Kunden des Unternehmens und des Salons wiederum konnten dann einen der Sterne vom Baum abhängen und das von dem Tafelkunden gewünschte Geschenk besorgen und dieses dann in der Lackiererei oder im Friseursalon wieder abgeben. Pascolo und Kahl brachten schließlich die Geschenke nun zu Martinslädle-Leiterin Conni Schneider in den Tafelladen, die es mit ihrem Team dann an die Tafelkunden weitergibt. Die Kunden der Autolackiererei hätten die Aktion „super“ gefunden, sagt Kahl. Insgesamt wurden etwa 60 Geschenke besorgt und verpackt.

Unabhängig von der Weihnachtsaktion bekommen die Tafelkunden auch vom Martinslädle jedes Jahr zu Weihnachten ein Geschenk. „Die haben dieses Jahr unter anderem eine Tüte mit Lebensmitteln bekommen“, berichtet Conni Schneider.