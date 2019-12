Tödlicher Unfall von 15-Jähriger: Kam die Hilfe zu spät?

Die Listen der AfD für die Stadtrats- und Kreistagswahlen umfassen nur wenige Namen. Bei der Nominierungsversammlung standen trotz Geheimhaltung mehr Demonstranten als Bewerber auf den Listen stehen.

Die erste Runde ging an Rainer Rothfuß und seine AfD-Freunde. Denn bis Donnerstagabend wussten die Gegner nicht, wo der Lindauer AfD sich treffen wollte, um die Bewerber für die Kommunalwahlen am 15. März aufzustellen. Doch die AfD-Gegner der Initiative gegen Rassismus im Westallgäu hatten sich an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet ...