System erkennt Straßenschäden automatisch

In vielen Tiefbauämtern müssen Daten über den Zustand der kommunalen Infrastruktur mühsam von Hand erhoben werden, bevor konkrete Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden. Die Stadt Mengen erfasst den Straßenzustand seit November automatisch dem intelligenten Straßenmanagementsystem des Stuttgarter Unternehmens Vialytics. Schon jetzt schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung: „Das neue System spart Zeit und vereinfacht Entscheidungen in der Sanierungsplanung.“

Bisher haben die Mitarbeitenden der Verwaltung das Streckennetz von insgesamt 100 Kilometern von Hand kontrolliert, um die gesetzlich geforderte Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Mit dem neuen System kann die Stadt jetzt mit weniger Aufwand für sichere Straßen sorgen. „Dank der einfachen Zustandserfassung haben wir endlich eine objektive Datengrundlage, um unsere Straßen besser in Schuss zu halten“, wird Sachgebietsleiter Tiefbau Volker Badouin in der Mitteilung zitiert.

Die Mitarbeitenden des Bauhofs nutzen das System per Smartphone. Während der Zustandserfassung wird es hinter der Windschutzscheibe kommunaler Fahrzeuge befestigt und nimmt dabei alle vier Meter ein georeferenziertes Bild der Verkehrswege auf. Straßenschäden und -inventar erkennt das System auf den Bildern automatisch. Mit einem Bluetooth-Knopf am Lenkrad kann zudem jederzeit eine Gefahrenstelle mit einem Bild und einer Sprachnotiz aufgenommen werden. Damit ersetzt das System die herkömmliche Streckenkontrolle mit Stift und Papier.

Die Ergebnisse werden im Web-System am Rechner dargestellt. Der Kartenmodus zeigt alle Gefahrenstellen übersichtlich an, grüne Bereiche stehen für gute Straßen, rote für schlechte Abschnitte. Ausrufezeichen zeigen Schäden, die die Verkehrssicherheit akut beeinträchtigen und sofort behoben werden sollten. Die objektive Benotung hilft dem Tiefbauamt bei der Priorisierung der Maßnahmen. Aus der Karte heraus können diese direkt in eine Planungsliste sortiert werden, über die sich sowohl langfristige Erhaltungsmaßnahmen als auch kurzfristig Reparaturen zur Unterhaltung organisieren lassen. Den größten Mehrwert sieht Volker Badouin in den stets aktuellen Bildern seiner Stadt: „Wenn mir ein Schaden gemeldet wird, kann ich ihn mir erst einmal am Rechner ansehen, bevor ich rausfahre. Das spart mir im Alltag eine ganze Menge Zeit und erleichtert uns wichtige Entscheidungen, zum Beispiel bei Diskussionen im Gemeinderat.“