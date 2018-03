SV Ennetach braucht die Spielgemeinschaft

Bei den aktiven Fußballern, den Jugendfußballern und der Mixed-Mannschaft der Volleyballabteilung klagt der Sportverein Ennetach über Spielermangel. Das ist bei der Hauptversammlung des Vereins am Sonntag deutlich geworden. Vorsitzender Joachim Gäbele betonte die Wichtigkeit guter Jugendarbeit für den Verein.

Ein ereignisreiches Jahr liegt laut Gäbele hinter dem SV Ennetach. Gäbele erwähnte in seinem Rückblick unter anderem das Präventionskonzept, das Theater, den Bücherflohmarkt und das Weinfest. Zum Ende seiner Ausführungen bedankte er sich bei allen Übungsleitern, Trainern und Ausschussmitgliedern, die alle ehrenamtlich Vorbildliches leisten würden, was allzu oft als selbstverständlich angesehen würde. Er bedankte sich bei Ruth Koch, der Leiterin der Geschäftsstelle, und dem ehemaligen Geschäftsführer Manfred Biechele, der nach wie vor unterstützend tätig ist.

Im Anschluss an den Tätigkeitsbericht des Schriftführers Dieter Feurer verlas Tobias Zimmerer den Kassenbericht zum vergangenen Geschäftsjahr. Die Kassenprüfer Herbert Franke und Thomas Rädle (in Abwesenheit) bestätigten sowohl den Gesamtverein als auch den einzelnen Abteilungen eine sehr professionelle Haushalts- und Kassenführung.

Jugendliche im Verein halten

Gerhard Schönfeldt berichtete von der nicht zufriedenstellenden Situation bei den aktiven Fußballern, vor allem in der zweiten Mannschaft. Eine Spielgemeinschaft mit dem FC Mengen kommt nicht zustande, jedoch sei eine Kooperation mit dem TSV Scheer in Aussicht gestellt worden. In Vertretung berichtete Gäbele über den Jugendfußball und mahnte bei den anwesenden Personen den Personalmangel seitens der Spieler, Trainer und Funktionäre an. Wichtig sei, dass junge Spieler gewonnen und im Verein gehalten werden. Denn, auch wenn Spielgemeinschaften im aktiven Bereich gebildet würden, müssten hierfür nach wie vor genügend Spieler in der Jugend ausgebildet werden.

Anke Leiprecht erwähnte die Vielzahl an Angeboten seitens der Turnabteilung und die vielen Arbeitseinsätze im letzten Jahr. Es wurde auch dieses Jahr ein sehr erfolgreicher Bücherflohmarkt durchgeführt. Karin Gäbele-Beck gab einen ausführlichen Einblick in die Volleyballabteilung. Auch sie beklagte bei der Mixed-Mannschaft über einen immer größer werdenden Spielermangel, jedoch erfreuen sich die Jugendgruppen bei den Mädchen eines großen Zuwachs, sodass mittlerweile eine U18-Mannschaft am Spielbetrieb teilnimmt.

Sabine Schuler berichtete für die Theaterfreunde und blickte auf eine sehr erfolgreiche letzte Spielzeit zurück. Gleichzeitig rührten sie bereits die Werbetrommel für ihr neues Stück „Dr blaue Kruag“, der Kartenvorverkauf laufe bereits wieder. Abschließend äußerte sie nochmals den Wunsch, dauerhaft einen Probe- und Requisitenraum im alten Schulgebäude in Ennetach für die Theaterfreunde zu bekommen.

Bürgermeister Stefan Bubeck lobte den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen und bestätigte die vielen bürokratischen Hindernisse für Vereine in der heutigen Zeit. Auch er wies nochmals auf die Notwendigkeit einer Spielgemeinschaft hin. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Dann standen die Ehrungen verdienter Mitglieder an. David Hoheisel bedankte sich als Vertreter der Dorfgemeinschaft Ennetach für die Teilnahme am anstehenden Dorffest.