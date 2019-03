Susanne Baur wird neue Leiterin der Realschule

Mit Wirkung zum 1. August ist Susanne Baur zur neuen Schulleiterin der Realschule in Mengen bestellt worden. Sie folgt damit auf die aktuelle Schulleiterin Mechtild Kniele, die in den Ruhestand verabschiedet wird. Das teilt das Staatliche Schulamt Albstadt mit. Die Bestellungsverfügung wurde Baur in der vergangnen Woche vom Leiter des Staatlichen Schulamts Albstadt, Gernot Schultheiß, überreicht.

Nach bestandenem Abitur am Gymnasium in Gammertingen studierte Baur an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten für das Lehreramt an Realschulen die Fächer Bildende Kunst, Mathematik und Französisch. Im Juli 1995 hat sie das Studium mit Bestehen der 1. Dienstprüfung zur Realschullehrerin erfolgreich beendet. Nach dem Vorbereitungsdienst legte sie die zweite Dienstprüfung zur Realschullehrerin im Juli 1997 am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Reutlingen erfolgreich mit einem guten Ergebnis ab.

Nach der zweiten Dienstprüfung wurde Susanne Baur nicht sofort in den Schuldienst als Realschullehrerin übernommen. Ab März 1998 unterrichtete sie an der Gewerbeakademie in Sigmaringen Deutsch für Spätaussiedler und war Dozentin an der Jugendkunstschule in Sigmaringen. Vom November 1999 bis Juli 2000 war Baur als Vertragslehrerin zur Krankheitsvertretung am Gymnasium in Mengen befristet angestellt. Im September 2000 erhielt sie dann eine Anstellung als Realschullehrerin an der Realschule in Winterlingen. Im Dezember 2010 wurde Baur nach einem sehr erfolgreichen Bewerberverfahren zur stellvertretenden Schulleiterin an der Realschule in Winterlingen bestellt und im Juni 2011 zur Realschulkonrektorin ernannt..

Neben ihrer Tätigkeit als Konrektorin und Lehrerin war Susanne Baur viel Jahre im regionalen Schulkunstteam im Landkreis Sigmaringen und in der Lehrerfortbildung für das Fach Bildende Kunst tätig. Zudem hat sie in der Bildungsplankommission am Kultusministerium mehrere Jahre mitgearbeitet.

Nachhaltiges Lernen

Susanne Baur legt Wert auf ein gutes konstruktives Miteinander, das Wohl der Schüler und deren erfolgreiches und nachhaltiges Lernen. Schule ist für Susanne Baur ein Ort, an dem die Kinder mit ihren individuellen Persönlichkeiten und speziellen Begabungen gefördert werden, Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein lernen, ihre kreative Fähigkeiten weiterentwickeln und sich mit ihrer eigenen Kultur und auch mit anderen Kulturen auseinandersetzen.

Bei der Übergabe des Bestellungsschreibens betonte Susanne Baur: „Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium, Eltern und Schulträger. Ich möchte mich bei Frau Kniele sehr bedanken, dass sie mir eine gut organisierte Schule mit einer klaren Struktur nun übergibt.“

Im Rahmen der Verabschiedungsfeier von Mechtild Kniele am 22. Juli wird Susanne Baur in ihr neues Amt eingesetzt.